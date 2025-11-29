Ανάρτηση από τη σελίδα στο fb της BERRETA:

Πραγματοποιήθηκε στο Σκοπευτήριο ΕΛΙΤ μία από τις πιο ολοκληρωμένες σκοπευτικές εκδηλώσεις της χρονιάς, υπό την οργάνωση της Beretta Hellas. Η διοργάνωση συνδύασε τεχνικές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και επαφή με κορυφαία μοντέλα όπλων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επαγγελματιών και φίλων της σκοποβολής.

Διαβάστε επίσης

Κεντρική παρουσία ήταν η Danielle Valkyrie, η οποία με τον δυναμισμό και την τεχνική της πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία και την ποιότητα της Beretta.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Nicolo Ramus, Product Manager της Beretta, που παρουσίασε αναλυτικά τα νέα προϊόντα και τις τεχνικές δυνατότητές τους, καθώς και η παρουσία του International Country Manager, Giuseppe Poletti, που συμμετείχε ενεργά στη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πρωταθλητές IPSC Θεόδωρος Κουιμτσίδης, Θανάσης Παπαδάκος και Θανάσης Τσινάκης, προσφέροντας τεχνική καθοδήγηση, πρακτικές επιδείξεις και πολύτιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Η Beretta Hellas συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την τεχνογνωσία, την ασφάλεια και την υπεύθυνη κουλτούρα στη σκοποβολή.