Μία ακόμη πετυχημένη δράση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης και το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, χθες Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων», με τίτλο «Δρόμοι Ασφαλείς για Όλους».

Ενεργό ρόλο στις δράσεις είχε η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης, η Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Μακεδονίας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Π.Ε. Κοζάνης, η Τοπική Διοίκηση Κοζάνης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης.

Διαβάστε επίσης

Η εκκίνηση σήμανε το πρωί της Κυριακής για όλους τους συμμετέχοντες, δρομείς και πλήθος κόσμου, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στο σπουδαίο δρόμο μνήμης, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης, αφιερωμένος σε όσους έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα.

Ακολούθησε εκδήλωση στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στην πόλη της Κοζάνης, στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές – εισηγητές:

ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, Α/Α΄ κ. Ελευθέριος Καραδίσογλου,

ο Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντίνος Τζέκης,

η Ψυχολόγος της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Υπαστυνόμος Β’ (ΥΓ.) κα. Αικατερίνη Ζήζου,

ο ιατρός- εντατικολόγος, κ. Κωνσταντίνος Στόκκος,

ο Διευθυντής του περιοδικού «4 τροχοί»- οδηγός αγώνων. κ. Νικόλαος Τσάδαρης και

ο δημοσιογράφος- οδηγός αγώνων, κ. Στράτης Χατζηπαναγιώτου.

Οι εξέχοντες ομιλητές έθεσαν ζητήματα που αφορούν τα τροχαία ατυχήματα, ανταλλάσοντας πληροφορίες και συζητώντας για τη σημασία διαμόρφωσης δράσεων που απαιτούνται για τη πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι βιωματικές εμπειρίες πολιτών, θύματα τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και συγγενείς αυτών, που πραγματικά καθήλωσαν το κοινό με τις περιγραφές τους.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γέωργιος Αμανατίδης, ο Βουλευτής της Π.Ε. Κοζάνης, κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, κα. Ευτυχία Καπάτου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ηλίας Τσιότσιας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης και κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ. Λύσανδρος Μεταξάς, ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, η Αντιδήμαρχος Κοζάνης κα. Κυριακή Χατζημανώλη-Φουρκιώτη, ο Διοικητής της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος κ. Αναστάσιος Βασιλείου, η πολιτευτής κα. Παρασκευή Βρυζίδου, η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, κα. Βασιλική Βόντσα, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Κοζάνης, κ. Ευάγγελος Διάφας, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, απόστρατοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης, κ. Κωνσταντίνος Μπουγάτσιας, Δόκιμοι της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου, της κοινωνικοπολιτικής ζωής της τοπικής κοινωνίας, καθώς και πολίτες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε βιωματική προσημείωση σε ειδικό χώρο με χρήση του προσομοιωτή σύγκρουσης του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης σε ειδική πλατφόρμα με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality).

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης ακόμη μία φορά τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων Ατυχημάτων, με τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες δρομείς και το κοινό να ενώνουν τις δυνάμεις τους τονίζοντας το μήνυμα «Δρόμοι ασφαλείς για όλους !!!». Πολύτιμος αρωγός της προσπάθειας αυτής ήταν το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης, το οποίο υπενθυμίζει σε όλους μας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή κατά την οδήγηση, ώστε να μην χαθεί καμία άλλη ζωή στην άσφαλτο.

Επιπλέον, στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκαν από τους συνδιοργανωτές αναμνηστικά μπλουζάκια, φωσφορούχα γιλέκα, καθώς και διακοσμητικά αυτοκινήτου, με το σύνθημα «Δρόμοι Ασφαλείς για Όλους».