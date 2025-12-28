Μια ακόμη "απώλεια" θρηνεί η ΕΛ.ΑΣ.

Η θλιβερή είδηση ανακοινώθηκε από την ομάδα «ΕΛ.ΑΣ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ» στο Facebook

Απεβίωσε ο ΜΠΕΛΗΣ Περικλης ,Υπ\γος ΕΛ.ΑΣ εα

Ο εκλιπών διετέλεσε διοικητής της ΥΜΕΤ και αργότερα διοικητής της ΔΑΕΑ, υπηρετώντας σε καίριες και απαιτητικές θέσεις, με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και βαθύ σεβασμό προς τους υφισταμένους του.

Για πολλούς συναδέλφους του θεωρείται ένας από τους καλύτερους αξιωματικούς και ανθρώπους που πέρασαν από τις ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

«Στις γειτονιές των αγγέλων»

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση και θλίψη, με δεκάδες συναδέλφους να μιλούν για έναν στρατηγό που στάθηκε πάντα δίπλα στο προσωπικό, με δικαιοσύνη, κατανόηση και αίσθημα ευθύνης. Άνθρωπος χαμηλών τόνων, αλλά υψηλής αξίας, ο Περικλής Μπέλης υπηρέτησε την πατρίδα και το Σώμα με αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια.

Η ΔΑΕΑ είναι από σήμερα φτωχότερη, καθώς χάνει έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της επιχειρησιακής της κουλτούρας.

Συνάδελφοι και φίλοι τον αποχαιρετούν με λόγια σεβασμού και αγάπης, ευχόμενοι καλό ταξίδι σε έναν αξιωματικό που, όπως λένε, «πέρασε στις γειτονιές των αγγέλων».

Η Κηδεία του θα γινει την Δευτέρα 29-12-2025 ώρα 1200 στο Α Κοιμητήριο Αθηνων [ Ι.Ν Αγιων Θεοδώρων]

Η ομάδα μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος