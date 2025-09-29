Μία ακόμα επιτυχία των Αστυνομικών της Ασφάλειας Ασπροπύργου

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνελήφθη πρωινές ώρες της 25-9-2025 στην περιοχή της Ελευσίνας, 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 22χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Ελευσίνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνα στην οικία του 22χρονου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-792- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης διαχωρισμένα σε πλήθος νάιλον συσκευασιών έτοιμων προς διακίνηση,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -1.980- ευρώ καθώς και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.