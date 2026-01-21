Το Μεξικό παρέδωσε στις ΗΠΑ 37 άτομα που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρέδωσε στις αρχές των ΗΠΑ 37 ανθρώπους που φέρονται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Μεξικό, επισείοντας συχνά την απειλή «χερσαίων επιθέσεων εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών».

Πρόκειται για το τρίτο κύμα εκδόσεων από το 2025, που αυξάνει σε 92 τον αριθμό των φερόμενων ως επικεφαλής ή μελών καρτέλ των ναρκωτικών που έχουν παραδοθεί στις αμερικανικές δικαστικές αρχές.

Διαβάστε επίσης

«Η ενέργεια αυτή διεξήχθη δυνάμει του νόμου για την εθνική ασφάλεια και στο πλαίσιο των μηχανισμών διμερούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας», ανέφερε μέσω X ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, ο ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας.

Η ανακοίνωση καταγράφτηκε μια εβδομάδα και κάτι μετά τις συνομιλίες που είχαν η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ και ο αμερικανός ομόλογός της Τραμπ για το ζήτημα της ασφάλειας.

Η κ. Σέινμπαουμ είπε στον Τύπο τη 12η Ιανουαρίου πως τόνισε στον κ. Τραμπ ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο Μεξικό «δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη».

Η πρόεδρος του Μεξικού υπερασπίζεται τα πεπραγμένα της κυβέρνησής της, υπογραμμίζοντας τα αποτελέσματα του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος: κάνει λόγο για μείωση κατά 50% των κατασχέσεων φαιντανύλης στα σύνορα, μείωση κατά 40% των ανθρωποκτονιών στη μεξικανική επικράτεια και κατάσχεση κάπου 320 τόνων ναρκωτικών.

Τα πρόσωπα που εκδόθηκαν, αυτή τη φορά στελέχη δεύτερης τάξεως διαφόρων συμμοριών, σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, ήγειραν απειλή για την ασφάλεια στο Μεξικό, σύμφωνα με τις αρχές.

Την Παρασκευή, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποιήσεις προς τους ιπταμένους, που αφορούν πτήσεις σε τομείς της Λατινικής Αμερικής. Συμπεριλάμβαναν τμήματα του εναερίου χώρου του Ειρηνικού και του Κόλπου της Καλιφόρνιας στο Μεξικό. Στην περιοχή που αναφέρθηκε δρουν διάφορα καρτέλ, για παράδειγμα στην παραθαλάσσια πόλη Μασατλάν, στην πολιτεία Σιναλόα.

Μερικές ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου, η NOTAM αυτή προκάλεσε σάλο στο Μεξικό.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, που έχει απορρίψει επανειλημμένα οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση εναντίον των καρτέλ στη χώρα της, χαρακτήρισε «καλή» τη συνδιάλεξή της με τον ομόλογό της Τραμπ τη 12η Ιανουαρίου.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι στο Μεξικό «κυβερνούν» τα καρτέλ των ναρκωτικών.