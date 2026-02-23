Μεξικό: Κύμα βίας αφότου ο στρατός σκότωσε τον αρχηγό ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών

Ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού, ανακοίνωσαν οι αρχές του Μεξικού, καθώς η κυβέρνηση της χώρας εντείνει τις πιέσεις στα καρτέλ, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σε ανταλλαγή πυρών στην πολιτεία Χαλίσκο ο Οσεγκέρα τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού. Το υπουργείο επισήμανε ότι οι αμερικανικές αρχές παρείχαν «πρόσθετες πληροφορίες» στις αντίστοιχες μεξικανικές.

Διαβάστε επίσης

Η επιχείρηση του στρατού πυροδότησε ένα κύμα βίας, με πυρπολήσεις αυτοκινήτων και ενόπλους να κλείνουν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες.

Ο 59χρονος πρώην αστυνομικός ήταν ο ηγέτης του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), που πήρε το όνομά του από την πολιτεία του δυτικού Μεξικού όπου βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, η Γουαδαλαχάρα. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα το CJNG μετατράπηκε σε διεθνή εγκληματική επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τους πρώην συμμάχους της, το καρτέλ Σιναλόα, τη συμμορία του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν που σήμερα κρατείται σε αμερικανικές φυλακές.

Η επιχείρηση εναντίον του Οσεγκέρα ακολούθησε τις πιέσεις που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ σε εκείνη της Μεξικανής προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ώστε να εντείνει την καταστολή των διακινητών ναρκωτικών, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα παρέμβαιναν ευθέως στο Μεξικό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάνταου χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και όλη τη Λατινική Αμερική τον θάνατο του Οσεγκέρα.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική νίκη στον πόλεμο του Μεξικού εναντίον των καρτέλ που ευθύνονται για τη διακίνηση κοκαΐνης και φεντανύλης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Αναμένεται ωστόσο παράλληλα ότι θα πυροδοτήσει κύμα βίας σε όλο το Μεξικό.

«Θα υπάρξει απίστευτα πολλή βία», είπε η Βάντα Φελμπάμπ-Μπράουν, ειδική στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Συνέκρινε τον Οσεγκέρα με άλλους βαρόνους που συνελήφθησαν ή σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως τον Γκουσμάν και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, και οι δύο του καρτέλ Σιναλόα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο Πάμπλο Λέμους Ναβάρο προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση. Η πρεσβεία των ΗΠΑ κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μεξικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να καίγονται και πυκνός, μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό, στους δρόμους του Χαλίσκο. Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες, ιδίως στα βόρεια και τα δυτικά.

Η αεροπορική εταιρεία Air Canada ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της για το Πουέρτο Βαγιάρτα του Χαλίσκο, ένα δημοφιλές θέρετρο για Καναδούς και Αμερικανούς τουρίστες. Οι εταιρείες United Airlines και American Airlines ανέστειλαν επίσης τις πτήσεις τους για το Πουέρτο Βαγιάρτα και την Γουαδαλαχάρα.

Συνολικά, στην επιχείρηση του στρατού σκοτώθηκαν επτά μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες. Άλλα δύο μέλη του «Χαλίσκο Νέα Γενιά» συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν και διάφορα όπλα, όπως εκτοξευτήρες ρουκετών, ικανοί να καταρρίπτουν αεροσκάφη και να καταστρέφουν θωρακισμένα οχήματα.

Το CJNG είναι ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εκτιμά ότι «δρα σε όλο σχεδόν το Μεξικό» και, εκτός της διακίνησης ναρκωτικών, ασχολείται με εκβιασμούς, διακίνηση ανθρώπων, κλοπές πετρελαίου και μεταλλευμάτων και εμπόριο όπλων.