Μετάθεση για Διοικητή Αστυνομικής Υπηρεσίας - Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Αρχηγό του Σώματος

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας

Θέμα: «Διαμαρτυρία για μετάθεση μέλους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας»

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, διαμαρτύρεται για την αναιτιολόγητη και ανάλγητη συμπεριφορά που επεφύλαξαν οι διοικούντες σε μέλος της και ειδικότερα στον Διοικητή του Τ.Δ.Ε.Ε. Άργους - Μυκηνών.

Δυστυχώς, γινόμαστε μάρτυρες μίας ακόμα απαράδεκτης μετακίνησης στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές, αλλά ούτε και οι προσωπικές - οικογενειακές ανάγκες του συναδέλφου μας.

Δεν πρόκειται απλά για καταπάτηση των ισχυουσών διατάξεων που κατοχυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού, αλλά για ευθεία προσβολή όλων μας και ιδίως εκείνων που κλείνουν τα μάτια τους στις αυθαιρεσίες ενώ την ίδια ώρα επαίρονται για τα επιτεύγματά τους στον τομέα της προαγωγής της χρηστής διοίκησης, της στήριξης της οικογένειας του αστυνομικού και γενικότερα της βελτίωσης της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας καλούμε επομένως να επιληφθείτε του θέματος και να αποκαταστήσετε την αξιοπιστία των θεσμών μας και ειδικότερα εκείνων που αποφασίζουν μετακινήσεις αστυνομικών με αμφίβολα κριτήρια και άγνωστες σε μας σκοπιμότητες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

