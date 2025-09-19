Μεταθέσεις Αστυνομικών: Τι δήλωσε η Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ηλείας αποτελεί η απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από τη σημερινή συνεδρίαση, 19 Σεπτεμβρίου 2025, του κατώτερου συμβουλίου μεταθέσεων, να καλύψει έντεκα 11 κενές οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενός αξιωματικού στο βαθμό του Υπαστυνόμου και δέκα 10 αστυνομικών του κατώτερου προσωπικού.

Η Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η οποία είχε θέσει κατ’ επανάληψη το ζήτημα των ελλείψεων σε προσωπικό στην Διεύθυνση του Νομού τόσο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι «η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με νέες δυνάμεις αποτελεί μια ουσιαστική απάντηση στις αγωνίες τόσο των αστυνομικών όσο και των συμπολιτών μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, ειδικά σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες, όπως η Ηλεία».

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία και το ανθρώπινο δυναμικό της, η κα. Αυγερινοπούλου επανέλαβε ότι η δημιουργία της νέας Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά η στελέχωσή της θα πρέπει να γίνει με νέο προσωπικό. Οι παραπάνω τοποθετήσεις αναμένεται να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν από την πρόσφατη μετακίνηση αστυνομικών για τη στελέχωση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου, θέμα που είχε θέσει η Βουλευτής και με αναφορά της στα τέλη Ιουλίου.

Με την αναφορά της, ζητούσε να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για να μια αποδυναμωθούν τα τοπικά τμήματα λόγω της νέας υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινοβουλευτικής και θεσμικής δράσης της, κα. Αυγερινοπούλου τόνισε ότι θα βρίσκεται και το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Υπουργείο, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, διεκδικώντας λύσεις που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια.

«Η σημερινή απόφαση ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με νέες δυνάμεις δικαιώνει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουμε για να καλυφθούν οι σοβαρές ανάγκες του τόπου μας. Η Ελληνική Αστυνομία, με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, εργάζεται καθημερινά για την προστασία των πολιτών. Οφείλουμε να τη στηρίζουμε έμπρακτα, με επαρκή στελέχωση και μέσα.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί θετικό βήμα, αλλά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών της Ηλείας, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία και η εύρυθμη λειτουργία τους», υπογράμμισε.

Πηγή: iliaweb.gr