Μεταπτυχιακό «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» με έκπτωση 20% για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» (Religion, Geopolitics and Global Security).

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη και η έρευνα της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας.

Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές όπως: θεολογία, θρησκεία, Ισλάμ, θρησκεία και γεωπολιτική, θρησκεία - κοινωνία και πολιτισμός, θρησκεία – κράτος και οικονομία, θρησκεία - διεθνής ασφάλεια και διεθνείς οργανισμοί, θρησκεία και χειρισμός κρίσεων, ηγεσία – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και λήψη αποφάσεων.

Το ΠΜΣ απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και για το λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και ο φόρτος εργασίας τους.

Το ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Για τη διευκόλυνση των στελεχών προβλέπεται έκπτωση 20% στα δίδακτρα και εξ' αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων.

Επίσης, σύμφωνα με την πρόσφατη εισήγηση τροποποίησης του ΠΜΣ, δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές στο τελευταίο εξάμηνο (Γ´) να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία ή εναλλακτικά να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί από τους υποψηφίους σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση https://newregs.theo.auth.gr/

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΠΜΣ έως τις 25 Ιουλίου 2025 με το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

https://newregs.theo.auth.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλέφωνα 2310 997130, κατά τις ώρες 11:00-14:00 ή στα email: [email protected] και [email protected].

Καθ. Νίκος Μαγγιώρος

Διευθυντής του ΠΜΣ