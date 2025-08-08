Μεταπτυχιακό για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα του ΕΑΠ

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής, προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Το «MSc in Innovation Management and Entrepreneurship» σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, απόφοιτους που ονειρεύονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή startup αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες καινοτομίας».

Όπως αναφέρεται, ο φοιτητής μαθαίνει «διαχείριση καινοτόμων έργων, επιχειρηματικό σχεδιασμό, και δημιουργία αξίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών, χρηματοδότηση και βιωσιμότητα επιχειρηματικών εγχειρημάτων, ηγεσία, στρατηγική και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα».

Η αν. καθηγήτρια & διευθύντρια του προγράμματος ΙΜΕ, Αναστασία Κωνσταντέλου υπογραμμίζει: «Ανακάλυψε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "MSc in Innovation Management and Entrepreneurship" του ΕΑΠ και απόκτησε τα εφόδια για να καινοτομήσεις, να ηγηθείς και να μεταμορφώσεις τις επιχειρηματικές προκλήσεις σε ευκαιρίες».

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, λειτουργεί εξ αποστάσεως, με μονάδες ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με πραγματικά case studies και προσφέρει ευκαιρίες εφαρμογής γνώσης σε πραγματικά σενάρια.

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 είναι ανοιχτές έως τις 25 Αυγούστου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ, www.eap.gr.