Μεταναστευτικό: Η αποσυμφόρηση, τα επεισόδια και η διαμαρτυρία των λιμενικών

Παραμένει η ασφυκτική κατάσταση που έχει προκληθεί στο νησί από τις συνεχόμενες μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, εδώ και τρεις ημέρες έχει ξεκινήσει η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Αγυιάς με τον προγραμματισμό του υπουργείου να κάνει λόγο για αναχώρηση 200 περίπου ατόμων κάθε ημέρα.

Μέχρι στιγμής έχουν φύγει από την Κρήτη 600 περίπου μετανάστες ωστόσο ο αριθμός που παραμένει στην Αγυιά είναι τεράστιος.

«Θα χρειαστούν κάποιες ημέρες για να αδειάσει εντελώς ο χώρος», επισημαίνουν οι τοπικοί φορείς οι οποίοι σε σύσκεψη που είχαν χθες στα Χανιά τόνισαν πως θα πρέπει «επιτέλους να σταματήσει η Αγυιά να δέχεται μετανάστες».

Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης – Καθημερινές οι εντάσεις

Αυτή τη στιγμή στον εκθεσιακό χώρο μένουν πάνω από 800 μετανάστες οι οποίοι είναι απελπισμένοι από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως ήδη έχει τονιστεί, οι μετανάστες δεν αντέχουν άλλο τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης καθώς στο χώρο όπου φιλοξενούνται ο κλιματισμός δεν είναι επαρκής ενώ μέσα στο εκθεσιακό κέντρο ο ένας είναι πάνω στον άλλον!

Αυτός είναι και ο κυρίαρχος λόγος που πλέον έχουν ξεκινήσει οι εντάσεις ανάμεσα στους μετανάστες. Η αρχή έγινε προχθές το βράδυ όταν στη θέα της νέας… φουρνιάς μεταναστών που έφτασαν στον εκθεσιακό χώρο για προσωρινή φιλοξενία τα πράγματα έγιναν… άγρια.

Και χθες το βράδυ όμως, υπήρξαν μικροεντάσεις όταν έφτασε η ώρα της σίτισης. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους λιμενικούς και την αστυνομία να προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη.

Διαμαρτυρία των λιμενικών

Η μεγαλύτερη πίεση στη διαχείριση του μεταναστευτικού έχει πέσει στις… πλάτες των στελεχών του λιμενικού σώματος οι οποίοι δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Γι’ αυτό και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης αποφάσισε να προχωρήσει σε κινητοποίηση. Η διαμαρτυρία τους θα γίνει σήμερα το μεσημέρι έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Οι Λιμενικοί μιλούν για διαρκείς βάρδιες χωρίς επαρκή στελέχωση, έλλειψη εξοπλισμού και συνεχής επαφή με τεράστιες ροές ανθρώπων που φτάνουν στις ακτές της Κρήτης.