Μεροκάματο του τρόμου για διανομέα -Νεαρός τον έστειλε στο νοσοκομείο για την... προτεραιότητα

Ένας 47χρονος διανομέας φαγητού, δέχθηκε επίθεση από έναν άλλο οδηγό, ο οποίος τον ξυλοκόπησε επειδή διαφώνησαν για το ποιος είχε προτεραιότητα.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά και συγκεκριμένα στην οδό Υψηλάντου, όπου ένας 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου επιτέθηκε στον ντελιβερά έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση για το ποιος είχε προτεραιότητα από τους δύο.

Ο 47χρονος δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί στο Αττικό Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο, ύστερα από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και του θύματος, αναζήτησαν το όχημα του νεαρού δράστη και λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη.

Ο 20χρονος συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας και ο 27χρονος συνοδηγός του επίσης για μη έκδοση ταυτότητας. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

