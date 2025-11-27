Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.: 314/2/53

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Υφυπουργό Προστασίας του πολίτη κ. Ιωάννη ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

3)Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ

4)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Θέμα: «Μέριμνα για τους Δόκιμους Αστυφύλακες και Υπαστυνόμους»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Κύριε Αρχηγέ,

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της ίσης αντιμετώπισης μεταξύ του τακτικού, εν ενεργεία, αστυνομικού προσωπικού και των Δοκίμων Αστυφυλάκων και Υπαστυνόμων, με αφορμή την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας, θεωρούμε σκόπιμο και πρέπον να υπάρξει μέριμνα ειδικά για τους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους στις κάτωθι περιπτώσεις:

Α) εφόσον έχουν μεταταγεί σε Υπηρεσία Γραφείου από νόσημα, πάθηση ή βλάβη που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, προτείνεται να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα υπαγωγής τους στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας.

Β) εφόσον έχουν μεταταγεί σε Υπηρεσία Γραφείου από νόσημα, πάθηση ή βλάβη που προήλθε, είτε πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, είτε όχι, προτείνεται να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία.

Γ) εφόσον μετατάσσονται σε Υπηρεσία Γραφείου από νόσημα ή πάθημα ή βλάβη που δεν οφείλεται πρόδηλα και αναμφισβήτητα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, προτείνεται να θεσμοθετηθεί η άσκηση ανακριτικών καθηκόντων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στους Δόκιμους Υπαστυνόμους (ολοκλήρωση πρώτου έτους σπουδών).

Δ) Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση οφείλει να προβλέπει σχετικές μεταβατικές διατάξεις με τις παραπάνω ευεργετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να συμπεριλάβει και τους συναδέλφους οι οποίοι μετετάγησαν σε Υπηρεσία Γραφείου κατά το παρελθόν.

Οι προτάσεις μας έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ και ένα έτος, συμβάλουν δε στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου πλαισίου προστασίας του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς αναίτιους αποκλεισμούς ειδικά των Δοκίμων, για τους οποίους οφείλουμε όλοι από την πρώτη στιγμή της εισόδου τους στις Αστυνομικές Σχολές, όχι μόνο να διαθέτουμε τα αναγκαία αντανακλαστικά αλλά και να τους εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες μιας αξιοπρεπούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος