Mercedes, smart, Omoda & Jaecoo δίνουν δυναμικό «παρών» στην Auto Thessaloniki 2025

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της αυτοκίνησης, η Mercedes, η smart και η Omoda & Jaecoo συμμετέχουν στην Έκθεση Αυτοκινήτου Auto Thessaloniki 2025 στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στην έκθεση θα βρίσκεται η εντυπωσιακή Mercedes AMG SL43,η ναυαρχίδα των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, Mercedes EQS SUV, και ηπολυτελής και ευρύχωρη V-Class. Στο περίπτερο θα βρίσκεται το ολοκαίνουριο αμιγώς ηλεκτρικό smart #5, το πιο επιβλητικό smart που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με κορυφαία ποιότητα, εντυπωσιακή ευρυχωρία και αρχιτεκτονική 800 volt η οποία επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC έως και 400 kW, φορτίζοντας την μπαταρία 100 kWh από 10% σε 80% (κατάσταση φόρτισης) σε λιγότερο από 18 λεπτά.

Τέλος, από πλευράς Omoda & Jaecoo, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτοι το ολοκαίνουριο Omoda 9 SHS, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα.

Το νέο μοντέλο θα πλαισιώνεται από τα Omoda 5, Omoda 5 EV, Jaecoo 7 και τον πρωταθλητή της γκάμας σε αυτονομία, Jaecoo 7 SHS.