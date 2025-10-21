Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης για την γιορτή του Αγίου Αρτεμίου

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Παρεκκλήσι του προαύλιου χώρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης πραγματοποιήθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας για τη γιορτή του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρα και Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής (ΝΔ) Ξάνθης κ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Σπύρος, ο Σύμβουλος της Περιφέρειας κ. ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ Οδυσσέας , ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Κων/νος, ο Δήμαρχος Αβδήρων κ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Δήμαρχος Τοπείρου κ. ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ Χαράλαμπος, οι Αντιδήμαρχοι Ξάνθης κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος, ΤΣΑΠΑΛΗΣ Ιωάννης και ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Αθανάσιος, τα Προεδρεία της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης, της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης, των Συνοριακών Φυλάκων (Ο.Χ.) Ξάνθης, ο κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ο κ. ΤΣΙΑΡΑΣ Κων/νος Πρόεδρος του “Ιδρύματος Δημητράκη”, ο Αστυνομικός Διευθυντής ΡΙΖΟΣ Κων/νος ως εκπρόσωπος της Γε.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ., ο Αστυνομικός Διευθυντής ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ Αντώνιος Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, ανώτεροι αξιωματικοί της Διεύθυνσής μας, καθώς και πλήθος συναδελφισσών και συναδέλφων, όπως και κόσμου.

Με το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε Δεξίωση στην Λέσχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας.