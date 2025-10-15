Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα της ιστορίας -Έμειναν 10 ολόκληρες ημέρες κολλημένοι στην κίνηση

Ουρές 100 χιλιομέτρων, οδηγοί που κοιμόντουσαν στα αυτοκίνητά τους και ένας δρόμος που μετατράπηκε σε ζωντανό εφιάλτη.

Όλοι έχουμε βρεθεί κάποτε σε κυκλοφοριακή συμφόρηση που μας έκανε να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Μια ώρα, ίσως δύο, άντε τρεις στα χειρότερα. Όμως φανταστείτε να μένετε δέκα ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε χιλιάδες οχήματα, να τρώτε, να κοιμάστε και να ζείτε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην Κίνα, στις 13 Αυγούστου 2010, στο μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η οδική αρτηρία G110, που ενώνει το Πεκίνο με τη Γιντσουάν και έχει μήκος περίπου 1.100 χιλιόμετρα, μετατράπηκε τότε σε ένα ατέλειωτο ποτάμι οχημάτων. Η κυκλοφορία ξεπέρασε κατά 60% τη μέγιστη χωρητικότητα του δρόμου, δημιουργώντας μια ουρά 100 χιλιομέτρων που κινούνταν με ρυθμό έως κι ενός χιλιομέτρου την ημέρα.

Οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν για μέρες, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ανοίξουν διόδους διαφυγής. Η κυκλοφορία ομαλοποιήθηκε μόλις δέκα μέρες αργότερα, στις 23 Αυγούστου.

Η χαοτική αυτή κατάσταση προέκυψε από έναν απίστευτο συνδυασμό παραγόντων. Εκτεταμένα έργα συντήρησης, δεκάδες διόδια που επιβράδυναν τη ροή, η μαζική επιστροφή των Πεκινέζων από τις διακοπές και η αυξημένη μεταφορά άνθρακα από τη Μογγολία προς την πρωτεύουσα δημιούργησαν ένα κοκτέιλ καθυστέρησης.

Το αποτέλεσμα ήταν μια συμφόρηση χωρίς προηγούμενο, σε μια εποχή που η Κίνα, ως αναπτυσσόμενη χώρα τότε, δεν διέθετε ακόμη υποδομές ικανές να αντέξουν τον εκρηκτικό ρυθμό αύξησης των οχημάτων, αφού μόνο το 2009 είχαν καταγραφεί 13,5 εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις.

Το σκηνικό γρήγορα απέκτησε σουρεαλιστικές διαστάσεις. Οι οδηγοί, πέρα από την κούραση και τα νεύρα, έπρεπε να αντιμετωπίσουν και περιστατικά κλοπών καυσίμων, καθώς πολλά οχήματα είχαν μείνει από βενζίνη στη μέση της διαδρομής.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, στήνοντας πρόχειρους πάγκους κατά μήκος του δρόμου και πουλώντας νερό, τρόφιμα και βασικά αγαθά στους εγκλωβισμένους, φυσικά σε τιμές διπλάσιες ή και τριπλάσιες από τις κανονικές.

