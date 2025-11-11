Μεγάλη συμμετοχή των αστυνομικών στην αιμοδοσία που διοργάνωσε η Ε.ΑΣ.Υ.Α. στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής

Συγκινητική ήταν για ακόμα μια φορά η προσέλευση των μελών μας, στο κάλεσμα της Ένωσής μας, στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στην Αίθουσα «Αρχιφύλακα Λυγγερίδη Γεωργίου» της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Ο μεγάλος αριθμός των συναδέλφων μας, οι οποίοι προσήλθαν για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον», επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά ότι ο Έλληνας Αστυνομικός διακατέχεται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ότι, πέραν των εθελοντικών αιμοδοσιών που διενεργεί η Ένωσή μας, μπορούν επίσης να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», στο κτήριο αιμοληψίας, ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο που διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, αναφέροντας τον υπ’ αριθ. 11894 αριθμό μητρώου της τράπεζας αίματος της Ένωσής μας.

Ως Ένωση νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε ένα τεράστιο «μπράβο» και «ευχαριστώ» σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και σε αυτή την αιμοδοσία και να τους διαβεβαιώσουμε πως η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με ανάλογες μελλοντικές δράσεις.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγο κ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάμπρο για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου και την άριστη φιλοξενία.

Δίνω Αίμα σημαίνει Δίνω Ζωή !!!

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος