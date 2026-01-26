Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα - 3 νεκροί, 2 αγνοούνται (βίντεο)

Τρία νεκρά άτομα εντοπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 5 άτομα αγνοούνταν, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκες εργαζόμενες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τρία πτώματα εντοπίστηκαν.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ανέφερε, όπως και στην πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Μάλιστα εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου που δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο. Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται και εισαγγελέας.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΕΡΤ