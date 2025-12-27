Μεγάλη ποικιλία στρατιωτικών ειδών με 10% έκπτωση από την SPARTAN TACTICAL

Η εταιρεία SPARTAN TACTICAL εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή τακτικών σακιδίων και αξεσουάρ.

Η συνεργασία της με τις δυνάμεις ασφαλείας και εξειδικευμένα άτομα βοηθά στην κατανόηση των αναγκών των πελατών της και στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Το εξειδικευμένο προσωπικό της είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα της.

Τώρα η SPARTAN TACTICAL προσφέρει έκπτωση 10% για τους αναγνώστες του policenet.gr με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού: PLCNET10.

Κατηγορίες Προϊόντων:

Συνεργαζόμενες μάρκες:

Όροι χρήσης εκπτωτικού κωδικού:

Ο κωδικός δεν έχει όριο χρήσης ανά πελάτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές παραγγελίες.

Ο συγκεκριμένος ισχύει μέχρι 31/1/24 (θα ανανεώνεται μηνιαία).

Δεν χρειάζεται ο πελάτης να έχει κάνει εγγραφεί στο site για να τον χρησιμοποιήσει.

Ο κωδικός εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ΜΗ εκπτωτικά προϊόντα. Π.χ. αν ένα προϊόν εμφανίζεται με οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης δεν θα λαμβάνει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης από τον κωδικό.

Η έκπτωση ΔΕΝ εφαρμόζεται σε μεταφορικά και αντικαταβολή.

Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια/εκπτωτικό κωδικό.

Τέλος στο καλάθι το ποσό που αναλογεί στην έκπτωση εμφανίζεται σαν καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ). Εφαρμόζεται όμως κανονικά με το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης στο συνολικό ποσό.

Π.Χ.

Αξία προϊόντος (με ΦΠΑ): 25,99€

Έκπτωση 10% = 2,10(χωρίς ΦΠΑ) / 2,60 (με ΦΠΑ)

Σύνολο =23,39€

Δείτε το ακόλουθο screenshot:

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή παράπονο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, φόρμα επικοινωνίας ή social media.

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: +30 211 4229892

Κιν: +30 6906941575

Διεύθυνση: Επτανήσου 8, 12351, Αθήνα, Ελλάδα.

Ιστοσελίδα: spartan-store.com