Μεγάλη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» – Τραυματίες και αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή καταστρέφει την γνωστή Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ την Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr που βρίσκεται στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου!!

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Σύνολο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου από τα οποία 3 άτομα (γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα ήταν άντρες οι οποία πετάχτηκαν έξω, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο αλλά πολύ δύσκολο…

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.