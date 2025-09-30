Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για εγκλωβισμένο άντρα σε σπηλιά και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας

Απίστευτο περιστατικό στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, εκεί που ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων.

Πρόκειται για τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του 112, τις Αρχές.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρουν αυτή την ώρα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έχει χάσει τις αισθήσεις του.