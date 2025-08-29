Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με 38 συλλήψεις στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (28.8.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -830- άτομα, εκ των οποίων τα -730- ήταν ημεδαποί και -100- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -653- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -61- άτομα, από τα οποία -47- ήταν ημεδαποί και -14-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -38- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Δύο (2) αλλοδαποί, για πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος,

αλλοδαποί, για πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, Ένας (1) αλλοδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο,

αλλοδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και

ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Αρκαδία:

Δύο (2) ημεδαποί, για επικίνδυνη οδήγηση,

ημεδαποί, για επικίνδυνη οδήγηση, Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά

ημεδαπός, για ναρκωτικά Ένας (1) ημεδαπός, για όπλα

ημεδαπός, για όπλα Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

στην Κορινθία:

Ένας (1) αλλοδαπός και μία (1) ημεδαπή, για ναρκωτικά,

αλλοδαπός και ημεδαπή, για ναρκωτικά, Ένας (1) αλλοδαπός και ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

αλλοδαπός και ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στη Λακωνία:

Πέντε (5) ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

ημεδαποί, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

στη Μεσσηνία:

Πέντε (5) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Εξιχνιάστηκαν:

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, -2- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες, που έγιναν την 15.3.2025 στο Άργος. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου ημεδαπού και 26χρονης ημεδαπής, για κλοπή, η οποία περιλαμβάνει ακόμη άγνωστους συνεργούς τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -351- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιηθήκαν -8- ακινητοποιήσεις οχημάτων, ενώ κατασχέθηκαν:

είδη παραεμπορίου και απομιμητικά προϊόντα, στην Αργολίδα,

μικροποσότητα κάνναβης και κυνηγετικό όπλο, στην Αρκαδία,

μικροποσότητα ηρωίνης, στην Κορινθία,

είδη παραεμπορίου, στη Λακωνία,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -12,9- γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα ηρωίνης και -3- τσιγαριλίκια κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.