Μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό με συλλήψεις διεθνούς κυκλώματος κοκαΐνης

Στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τη Λατινική Αμερική, προέβησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την 27.01.2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με στελέχη των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης του Εποπτεύοντος την προανάκριση Ναρκωτικών Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν πολύμηνες έρευνες από στελέχη της ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 57, 59, 52 και 56 ετών, δυνάμει ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την Ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις του ν. 4139/2013 (74 Α’) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 187 Π.Κ. «Εγκληματική Οργάνωση».

Η διερεύνηση της υπόθεσης εκκίνησε το 2023 κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα (H.S.I. – Homeland Security Investigations) αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 5.040 κιλών κοκαΐνης στον λιμένα Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ την 09.08.2023. Η εν λόγω ποσότητα εντοπίστηκε από τις τοπικές Διωκτικές Αρχές εντός εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, έχοντας αναμειχθεί σε μορφή σκόνης (πούδρας) με το εμπόρευμα ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός της σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, υποβλήθηκε αίτημα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής για την παραλαβή του συλλεχθέντος υλικού της δικογραφίας, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του ρόλου της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα και την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονταν στη διαχείριση του παράνομου φορτίου.

Σημειώνεται ότι η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε σύνθετη χημική διαδικασία και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης και την τεχνική κατάρτιση των μελών του κυκλώματος για την τελική διάθεση των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά. Το προσδοκώμενο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.