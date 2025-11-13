Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI - Μια σύλληψη - 10 προσαγωγές

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -4- οικίες σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη -10- προσαγωγές (-9- υπήκοοι Τουρκίας και ημεδαπός).

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.