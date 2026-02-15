Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Αποδομήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατ’ εξακολούθηση και ληστείες σε καταστήματα στην Αττική.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με τη συνδρομή αστυνομικών Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες της 11-2-2026, -9- άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -4- μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων, υπόθαλψη εγκληματία, σωματική βλάβη, παράνομη βία και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2023, συνέστησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους και προέβαιναν σε κλοπές κυρίως οινοπνευματωδών ποτών, αποκλειστικά από καταστήματα της ίδιας εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία, ασκούσαν σωματική βία ή προέβαιναν σε απειλές κατά των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, αρχηγός της οργάνωσης ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της οργάνωσης.

Τα «επιχειρησιακά» μέλη της οργάνωσης αποτελούσαν -7- μέλη, τα οποία κατ’ εντολή του αρχηγού της οργάνωσης, προέβαιναν στην εκ περιτροπής εναλλαγή ρόλων ως οδηγοί των «επιχειρησιακών» οχημάτων, «τσιλιαδόροι» και ως οι δράστες που προέβαιναν στην αφαίρεση των προϊόντων από τα καταστήματα.

Ακόμα, 58χρονος συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων παρέχοντας πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων, παρέχοντας άμεση βοήθεια στην αποτροπή του εντοπισμού των μελών της οργάνωσης από τις Αρχές.

Τέλος, δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 ετών, ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών (κάβες ποτών), οι οποίοι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα τους.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά μισθωμένα αυτοκίνητα για την παράνομη δραστηριότητά τους.

Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-120- φιάλες οινοπνευματωδών ποτών,

πιστόλι-ρέπλικα,

επαναληπτική καραμπίνα μαζί με -3- κουτιά φυσιγγίων,

-2- μαχαίρια,

-2- περούκες,

το χρηματικό ποσό των -6.930- ευρώ,

-11- κινητά τηλέφωνα και

πλήθος προϊόντων.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν και -4- «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -66- περιπτώσεις κλοπών προϊόντων και -4- περιπτώσεις ληστειών με το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -70.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.