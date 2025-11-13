Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - 23χρονος διέφυγε από Ψυχιατρική Κλινική και ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 3.30 το μεσημέρι στην περιοχή της πλατεία Βούδ, όπου βρίσκεται ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κρατάει μαχαίρι.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Μετά από ενέργειες του Αστυνόμου, διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ, Γιώργου Λυγερού που υπηρετεί στη Δημόσια Ασφάλεια ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα, στην οδό Σταματίου Βουλγάρεως.

Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.

