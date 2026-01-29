Με Τσιτσιπά η εθνική κόντρα στο Μεξικό για το Davis Cup

Η αντίστροφη μέτρηση για την σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μεξικό, στο πλαίσιο του Davis Cup έχει αρχίσει, καθώς ανακοινώθηκαν επίσημα οι συνθέσεις των δύο ομάδων εν' όψει των αγώνων που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γήπεδο Τάε Κβον Ντο.

Η εθνική ομάδα της Ελλάδας θα παραταχθεί με ισχυρή και πολυδιάστατη σύνθεση, καθώς στην διάθεση του αρχηγού (captain) Απόστολου Τσιτσιπά βρίσκονται οι: Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 35 κόσμου), Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο 287), Ιωάννης Ξυλάς (Νο 395), Δημήτρης Αζοΐδης (Νο 1164) και Ιωάννης Κουντουράκης (Νο 1423). Οσον αφορά στην εθνική Μεξικού, αποτελείται από τους Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες (No 234), Χουάν Αλεχάντρο Ερνάντες Σεράνο (No 415), Αλαν Φερνάντο Ρούμπιο Φιέρος (Νο 615) και Αλαν Μαγκαντάν Σάντσες (No 800), ενώ προπονητής είναι ο Λουϊς Ντίας Μπαρίγκα Ιμπάνιες και captain ο Αντριάν Κοντρέρας.

Αναφερόμενος στους αγώνες με το Μεξικό, ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής αναμέτρησης του Davis Cup και είμαστε βέβαιοι ότι το ελληνικό κοινό θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, δίνοντας πολύτιμη ώθηση στους αθλητές της Εθνικής μας ομάδας.

Η ΕΦΟΑ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και το ήθος που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με πάθος και αποφασιστικότητα, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα αξιόλογο αντίπαλο.

Καλούμε όλους τους φίλους του αθλητισμού να βρεθούν στο γήπεδο, να στηρίξουν την Εθνική μας και να απολαύσουν τένις υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στη συνέχιση της ανοδικής πορείας της Ελλάδας στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργάζεται μεθοδικά ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουμε στο φίλαθλο κοινό περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθεί από κοντά τένις κορυφαίου επιπέδου».