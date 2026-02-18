Με τον νέο αστυνομικό διευθυντή συναντήθηκε ο δήμαρχος Ρεθύμνης

Με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Ρεθύμνου Χρήστο Παπαδάκη συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνης ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Παπαδάκη τον οποίο ο κ. Μαρινάκης συνεχάρη και τού ευχήθηκε δύναμη και ευδόκιμη θητεία, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας του Δήμου και της Αστυνομικής Αρχής.

«O νέος Αστυνομικός Διευθυντής έχει το πλεονέκτημα να γνωρίζει απολύτως την ανθρωπογεωγραφία και τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας, όπως επίσης και τους συνεργάτες του. Συζητήσαμε για διάφορα τρέχοντα ζητήματα με κοινή επιδίωξη και βασική προτεραιότητα την ενδυνάμωση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο δήμαρχος.

