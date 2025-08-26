Με σούζες και παραβιάσεις κόκκινων φαναριών προσπάθησε να ξεφύγει από τους Αμεσοδρασίτες

Χτες το βράδυ, στις 22:46 ώρα (25/08/2025) κατά τη διάρκεια νυχτερινής περιπολίας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο κέντρο της Αθήνας, από την περιοχή του Κολωνού, εντοπίστηκε μηχανή μεγάλου κυβισμού, μαύρου χρώματος, στην οδό Λένορμαν με ρεύμα προς Περιστέρι, της οποίας ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς κράνος, προκαλώντας θόρυβο από την εξάτμιση του.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον ελέγξουν και παρά τις συνεχείς εντολές τους, ο οδηγός μόλις τους αντιλήφθηκε, επιδεικτικά έκανε επίδειξη ικανοτήτων κάνοντας σούζα και ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, οδηγώντας επικίνδυνα, παραβιάζοντας επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και αγνοώντας σήματα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης

Η καταδίωξη συνεχίστηκε σε πολλές οδούς (Λένορμαν, Κηφισού, Στ. Ρεγκούκου, Νιρβάνα, Λ. Δημοκρατίας, Κυπρου, πλατεία Ιλίου, Χρυσηίδος) μέχρι που χάθηκε η οπτική επαφή.

Μέσω ερευνών και επικοινωνίας με ετέρους σταθμούς εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος δήλωσε ότι την είχε αγοράσει άλλος άνδρας προ ολίγων ημερών και δεν ανήκει πια στην κατοχή του.

Τελικά, ο πρώην ιδιοκτήτης επικοινώνησε με τον αγοραστή - δράστη και ο ίδιος πήγε στο αστυνομικό τμήμα του Ιλίου όπου οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετέβησαν από εκεί όπου αναγνωρίστηκε και συνελήφθη.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τις πράξεις του και ζήτησε συγγνώμη. Διαπιστώθηκε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Οδηγήθηκε στην Τροχαία Αθηνών, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο δεν έδειξε να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τέλος βεβαιώθηκαν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και απείθειας.