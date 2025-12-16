Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παιδική θεατρική παράσταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο θέατρο ΄΄Δημήτρης Χορν΄΄η παιδική θεατρική παράσταση που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής για τους μικρούς της φίλους. O τίτλος της παράστασης ήταν ΄΄Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες΄΄, παρουσιάστηκε από την θεατρική ομάδα ΄΄οι μαγικές σβούρες΄΄ και έδωσαν στα παιδιά την δυνατότητα να ταξιδέψουν ακόμα και εκτός του πλανήτη. Ο γύρος τού κόσμου σε 80 ημέρες, στη σκηνή του θεάτρου Χορν, μίλησε για την επιμονή και την αφοσίωση, τη συντροφικότητα, τη γνώση μέσα από τη διαπολιτισμικότητα και τη δύναμη που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες όταν ανταλλάσσουν στοιχεία.

Μετά το τέλος της παράστασης ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα και γλυκίσματα σε όλα τα παιδιά και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής ευχαριστεί τον εφοπλιστή κ. Αθανάσιο Μαρτίνο καθώς και την αλυσίδα βιβλιοπωλείων «nakas book house» για την ανιδιοτελή βοήθεια που προσέφεραν, προκειμένου τόσο η παράσταση όσο και τα παραμύθια που μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά να είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ.

O Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση της παράστασης.

Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους.