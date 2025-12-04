Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Γραμματείας Γυναικών της ΕΑΥΘ με θέμα: "Τέλος στο Τέλειο, Υποδοχή στην Αποδοχή"

Με μεγάλη προσέλευση μελών και φίλων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Γυναικών της Ε.Α.Υ.Θ. εν όψει της 3ης Δεκεμβρίου Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Τέλος στο Τέλειο, Υποδοχή στην Αποδοχή».

Η καλεσμένη μας, κα Παρασκευή Σαλαβγιά, δημιουργός του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ένας Κόσμος, Δύο Όψεις», το οποίο προβλήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, μας εισήγαγε, σε έναν διαφορετικό κόσμο, που όλοι εμείς δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε και να ζήσουμε σε αυτόν.

Μας χάρισε μαθήματα ζωής και θέλησης. Έδειξε πως όσα θέλουμε, μπορούμε να τα πετύχουμε, αφήνοντας αποτύπωμα αλήθειας και πίστης στην ανθρώπινη δύναμη.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασε τις ακτιβιστικές της δράσεις και τον αγώνα της για την εξάλειψη των στερεότυπων για την αναπηρία.

Ταυτόχρονα, η οικογένειά της μας δίδαξε μέσα από το παιδί της τη δύναμη του υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

«Φτάσε Όπου ΔΕΝ Μπορείς!»

Είναι η φράση του Ν.Καζαντζάκη, με την οποία η Παρασκευή Σαλαβγιά επέλεξε να αποχαιρετήσει το συγκινημένο κοινό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : εκπρόσωπος του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ο Συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κος Ιωάννης Παπαγεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Χρήστος ΜΗΤΤΑΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κος Ευστράτιος ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ, η Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και Νομική Σύμβουλος του Ερυθρού Σταυρού, κα Μαριάννα ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, και εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΑΥΘ Η ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ