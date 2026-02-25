Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση "Κούλουμα 2026"

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Τα παραδοσιακά Κούλουμα γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας με τις οικογένειές τους, στις κατασκηνώσεις Ελληνικής Αστυνομίας, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Η εκδήλωση, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και προσέλκυσε πλήθος κόσμου, συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Βορειοανατολικής Αττικής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Ίδρυμα «Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας». Η προσέλευση του κοινού άγγιξε τα 3.000 άτομα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σημασία της διοργάνωσης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να περάσουν ευχάριστες στιγμές, με πλούσιο πρόγραμμα, που περιλάμβανε παραδοσιακό γλέντι, άφθονα παραδοσιακά και Σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί κτλ.

Στην εκδήλωση κυριάρχησε το κέφι και ο χορός. Πλήθος εκπλήξεων και δώρων περίμεναν τους μικρούς μας φίλους, που διασκέδασαν με επαγγελματίες ψυχαγωγούς και ανιματέρ και συμμετείχαν σε δια δραστικά παιχνίδια, που είχαν οργανωθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει την εταιρία METLEN Energy & Metals, για την ευγενική χορηγία που παρείχε για άλλη μια χρονιά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ, ο Β΄ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, ο Γενικός Συντονιστής Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας», Υποστράτηγος κ. Σωτήριος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΜΠΑΡΛΑΣ, ο Διευθυντής Αερολιμένα Αθηνών, Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ, η Διευθύντρια του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής κα. Ιωάννα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ καθώς και πλήθος Αξιωματικών Διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Τμημάτων Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό και ευχήθηκαν σε όλους τους συναδέρφους και τις οικογένειες τους «καλή σαρακοστή», ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος ΜΑΛΛΙΟΣ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιος ΠΑΣΠΑΛΑΡΗΣ απηύθυνε χαιρετισμό και ανήγγειλε τις βραβεύσεις. Ακολούθως ο Ταμίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. Ευάγγελος ΜΟΜΤΣΟΣ προχώρησε σε απονομή τιμητικής πλακέτας στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης/Α.Ε.Α και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κ. Σωτήριο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ, εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ απένειμε τιμητική πλακέτα στην Διευθύντρια και το προσωπικό του Ιδρύματος «Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας», για την προσφορά τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση και τέλος δόθηκε τιμητική πλακέτα στην εταιρία METLEN Energy & Metals για την ευγενική χορηγία που παρείχε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς της ορχήστρας, και συγκεκριμένα την κα. Ελένη ΛΕΟΝΤΗ στο τραγούδι, τον κ. Γεώργιο ΠΗΛΙΧΟ στο τραγούδι-βιολί, τον κ. Βαγγέλη ΜΕΓΑΚΗ στα πλήκτρα, τον κ. Κώστα ΜΕΓΑΚΗ στο μπουζούκι, τον κ. Αναστάση ΠΗΛΙΧΟ στο λαούτο-κιθάρα και τον κ. Ηρακλή ΚΟΚΚΑΛΑ στην επιμέλεια ήχου, για την εξαιρετική συμβολή και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγμές σε όλους μας.

