Με μεγάλη επιτυχία ο Ετήσιος Χορός της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς - ΦΩΤΟ

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, σε ένα ασφυκτικά γεμάτο κέντρο διασκέδασης, στο Θέατρο Κιλκίς, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία τον ετήσιο χορό της.

Με τη μουσική επιμέλεια της Βίλλυ Ραζή και των συνεργατών της, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια γιορτή γεμάτη ένταση, παλμό και αυθεντική χαρά, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη όλων όσοι παρευρέθηκαν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας, τους επίσημους προσκεκλημένους, τους θεσμικούς φορείς, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τους συναδέλφους μας, καθώς και τους συμπολίτες μας που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Η στήριξή σας αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τον Έλληνα και την Ελληνίδα Αστυνομικό του Νομού Κιλκίς και, κατ’ επέκταση, προς τις οικογένειές τους.

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και δύναμη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, σε ένα ακόμη μεγαλύτερο και πιο δυναμικό event — από αυτά που μόνο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκίς ξέρει να διοργανώνει.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος