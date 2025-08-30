PoliceNET of Greece logo
Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

Με μεγάλη επιτυχία η διανομή σχολικών τσαντών από την Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.

15:19 | 30/08/2025

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 η πρωτοβουλία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) για τη δωρεάν διανομή σχολικών τσαντών στα παιδιά των μελών της, που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν φέτος τη φοίτησή τους στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης, σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη διαρκή μέριμνα της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για τη στήριξη των συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Η Ένωση παραμένει σταθερά δίπλα στους συναδέλφους, στηρίζοντας με κάθε τρόπο την καθημερινότητά τους.

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. εύχεται σε όλα τα παιδιά μια όμορφη, δημιουργική και γεμάτη πρόοδο σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και πολλά χαμόγελα.

                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                         -Ο-                                           -Ο-

                     Πρόεδρος                                  Γενικός Γραμματέας

             Χριστόφορος Νίκας                    Κων/νος Μαργαριτόπουλος

                 Υπλγός (ΑΜΧ)                                Αλχίας (ΤΘ)

