Με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή η βασίλισσα Μάξιμα

Φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.



Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.



Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.

