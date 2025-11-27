Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Αστυνομία και Κοινωνία: Μαζί ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία ημερίδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, με θέμα: «Αστυνομία και Κοινωνία: Μαζί ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία», η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στην κατάμεστη αίθουσα του Αστυνομικού Μεγάρου Καστοριάς, στην πόλη της Καστοριάς.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που εμφανίζεται σ’ όλα τα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Στην εν λόγω Ημερίδα συμμετείχαν αξιόλογοι εισηγητές, οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις τους στο κοινό και συγκεκριμένα:

ο κ. Ευάγγελος Χάτσιος, Αστυνόμος Α΄ , Προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς,

Αστυνόμος Α΄ Προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Καστοριάς, η κα. Αικατερίνη Ζήζου , Υπαστυνόμος Β΄ Ψυχολόγος (Ε.Κ.) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας,

, Υπαστυνόμος Β΄ Ψυχολόγος (Ε.Κ.) της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, η κα. Μαρία Μπούγια, Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Καστοριάς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και

Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Καστοριάς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η κα. Αλεξάνδρα Σκούμη, Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Καστοριάς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Την εκδήλωση πλαισίωσε καλλιτεχνικά η έκθεση ζωγραφικής του συλλόγου «Φίλων Εικαστικών Τεχνών Καστοριάς», η οποία ήταν αφιερωμένη σ’ όλα τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.

Οι εργασίες της ημερίδας, ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικού Διευθυντή κ. Νικόλαου Έξαρχου, την οποία παρακολούθησαν η εκπρόσωπος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνομικός Διευθυντής κα. Πολυξένη Μπακλέση, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, Πύραρχος κ. Δημήτριος Παπουτσίδης, η Διευθύντρια της ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. κα. Θεοδώτα Λούδα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καστοριάς, κ. Νικόλαος Γκόνης.

Επίσης, παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, του Δήμου, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο Γενικός Γραμματές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ.), ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων Καστοριάς, εκπρόσωπος των αστυνομικών υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πλήθος κόσμου.

Στο τέλος της ημερίδας διανεμήθηκαν φυλλάδια με συμβουλευτικό περιεχόμενο, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης και πρόληψης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, θα συνεχίσει και στο μέλλον να αναλαμβάνει παρόμοιες πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι η βία κατά των γυναικών δεν πρέπει αντιμετωπίζεται με σιωπή ή ανοχή. Η βία δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, αποδεκτή σε καμία μορφή της