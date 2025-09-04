Με επιτυχία το πρώτο σεμινάριο ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας για το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα, 04 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο σεμινάριο ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ένωσης κ. Γκούμα Αθανάσιου.

Ως πρώτο Πανελλήνιο Σωματείο της Δικαστικής Αστυνομίας, η Ένωση προέβη σε αυτήν την ενέργεια, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και στήριξη των συναδέλφων.

Το αντικείμενο του σεμιναρίου αφορούσε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), ενώ αναλύθηκαν διεξοδικά τα οφέλη και οι παροχές που προσφέρει το Ταμείο, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά του για όλους τους συναδέλφους.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου κ. Α. Λίτσιος και ο εκπρόσωπος Θεσσαλονίκης κ. Κ. Καμούρας, οι οποίοι ανέπτυξαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις προοπτικές του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.

Η Ένωση ενημερώνει ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο και στην Αθήνα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους συναδέλφους να ενημερωθούν πλήρως.