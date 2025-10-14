Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Σερρών

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, η τρίτη εθελοντική αιμοδοσία για το τρέχον έτος, που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών.

Η αιμοδοσία έλαβε χώρα στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια» Σερρών και σημείωσε εντυπωσιακή συμμετοχή από συναδέλφους, συγγενείς και πολίτες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς των αστυνομικών.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν πενήντα οκτώ (58) φιάλες αίματος, ενισχύοντας ουσιαστικά την Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας. Η Τράπεζα αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη αναγκών, τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών όσο και της ευρύτερης κοινότητας.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, κυρία Βασιλική Πανταζή, για την παραχώρηση του χώρου, καθώς και στους υπαλλήλους του θεάτρου για την ευγενική φιλοξενία τους.

Ευχαριστούμε επίσης τη γιατρό κυρία Αικατερίνη Τζιούρα και το νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την εξαιρετική συνεργασία και την άρτια οργάνωση.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών παραμένει αφοσιωμένη στην ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος και στη διαρκή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Με κάθε δράση, επιβεβαιώνεται ότι η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς έννοιες, αλλά αξίες που ενώνουν και δυναμώνουν την κοινωνία μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος