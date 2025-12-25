Με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας

Τη Δευτέρα 22/12/2025 και περί ώρα 10:00΄, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ‘IONIΟN STAR’ η Ένωσή μας πραγματοποίησε με επιτυχία και με την υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Λευκάδας ενημερωτική ημερίδα με θέματα:

Το τρέχον διεκδικητικό πλαίσιο του συνδικαλιστικού μας κινήματος, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα με εισηγητή τον Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α και εισηγητή της Δ΄ Διεύθυνσης απονομής συντάξεων ΕΦΚΑ κ. ΧΑΡΔΑΛΙΑ Χρήστο και Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ) με εισηγητή τον Πρόεδρο του ταμείου κ Θεόδωρο ΓΟΥΣΙΑ.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Γεν Γραμματέας και ο Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος και κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Φώτιος αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας κ ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ Θωμάς, ο Διευθυντής της Δ.Α Λευκάδας Ταξίαρχος κ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ο Αστυν. Υποδιευθυντής κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος, ο διοικητής του Τ.Δ.Ε.Ε Λευκάδας Αστυν. Υποδιευθυντής κ ΚΑΡΑΜΠΑΣ Αλέξανδρος ο διοικητής του Α.Τ Ελλομένου Α/Α’ κ ΣΚΛΗΡΟΣ Φίλιππος και πλήθος μελών και συναδέλφων μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι παρείχαν πλήρη ενημέρωση και διευκρινήσεις στα θέματα που μας αφορούν, απαντώντας σε όλα ερωτήματα και τις απορίες των συναδέλφων μας.

Ευχαριστούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία για την παρουσία και τη διαρκή της στήριξή.

Ευχαριστούμε τα μέλη και συνάδελφους μας, των οποίων η παρουσία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους στο σωματείο μας η οποία μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.

Τέλος ευχαριστούμε τη διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου ‘IONIΟN STAR’ για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας και τη γενικότερη εξυπηρέτηση καθώς και το συνάδελφό μας κ ΚΑΤΗΦΟΡΗ Ιωάννη για την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης.

