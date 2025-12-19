Με ένα όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του

Τραγικό τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 78χρονος στην Κάτω Γατζέα, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ηλικιωμένος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του με καραμπίνα και βρέθηκε από αιμόφυρτος από μια γυναίκα, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί όπως αναφέρει το gegonota.gr.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την σορό του 78χρονου στο Νοσοκομείο και θα προωθηθεί για νεκροψία – νεκροτομή.

Στο σημείο μετέβη και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στο απονενοημένο διάβημα, καθώς αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο 78χρονος έμενε στο σπίτι με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και το ηλικιωμένο ζευγάρι φρόντιζε η γυναίκα που τελικά τον βρήκε νεκρό σήμερα το πρωί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αυτόχειρα δεν άντεχε να βλέπει την σύζυγό του να υποφέρει, γι’ αυτό και αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του.