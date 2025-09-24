PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Με ένα όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του

22:14 | 24/09/2025

Τραγωδία στην Εύβοια για άνδρα ηλικίας 83 ετών που φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην Καστέλλα Ψαχνών

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr άντρας ηλικίας 83 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του στην Καστέλλα Ψαχνών.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία. 

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis