Με ένα όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του

Τραγωδία στην Εύβοια για άνδρα ηλικίας 83 ετών που φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το τραγικό συμβάν έγινε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στην Καστέλλα Ψαχνών

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr άντρας ηλικίας 83 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του στην Καστέλλα Ψαχνών.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.