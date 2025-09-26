Με εισαγγελική παραγγελία δίνεται η άδεια εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου τού απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιού του Πάνου Ρούτσι.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Παν. Τσιμπούκης