Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Φθιώτιδας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Φθιώτιδας:

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Χοροεσπερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «ΑΡΙΩΝ PALACE, την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η φετινή εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης συναδέλφων ,φίλων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του συνδικαλιστικού κινήματος ,επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή της Ενωσης.

Η βραδιά κύλησε σε εξαιρετικό κλίμα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Θοδωρή Φέρρη .. . Κατά της έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Ένωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.Νίκος Τριανταφύλλη, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους, τονίζοντας ότι η βραδιά είναι αφιερωμένη στη συναδελφικότητα ,στην ενότητα και στη δύναμη που αντλούμε ο ένας από τον άλλον. Ευχαρίστησε όλους για τη μαζική συμμετοχή παράλληλα ευχήθηκε σε υγεία,προσωπική και οικογενειακή ευτυχία ,δύναμη και μια χρονιά γεμάτη ασφάλεια ,πρόοδο και επιτυχίες .

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Βουλευτής Φθ/δας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Σταικούρας, πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Οικονόμου, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Πανουργίας Παπαϊωάννου, ο Δήμαρχος Στυλίδας κ. Γιάννης Αποστόλου ,ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Ηλίας Κυρμανίδης ,ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας ο Ταξίαρχος κ. Κων/νος ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ,ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, ο Οργανωτικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ.Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ,ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Πανευρωπαϊκού συνδικάτου EUROCOP και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ.Γεώργιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής και μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.Γεώργιος Αρχοντόπουλος ,η Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας και μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ.κ.Μαρία Ζαχοπούλου ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας κ.Χρήστος Ντελής ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας κ. Παναγιώτης Κατσαρός ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας κ. Γεώργιος Φόλιος ,ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ. Γιάννης Τσοκαναρίδης, ο Εκπρόσωπος του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας κ.Βαλάντης Λιάνης ,ο Αναπληρωτής Ταμίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών κ.Κων/νος Τόγγελος,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας κ.Γεώργιος Αρχοντής ,Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Διοικητές Υπηρεσιών .

Το Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ,καθώς και τους χορηγούς για την πολύτιμη στήριξή τους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γεν. Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία