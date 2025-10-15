Με 51 νέα οχήματα ενισχύθηκε το Λιμενικό Σώμα - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

«Ξεκινώντας με την προμήθεια των νέων οχημάτων που παραλάβαμε σήμερα, ανακοινώνουμε ότι στους επόμενους μήνες το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προμηθευτούν μη επανδρωμένα σκάφη και νέα τεχνολογία, με στόχο την αστυνόμευση, την προστασία και τη φύλαξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και των θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα είναι κραταιά δύναμη στη θάλασσα και πρέπει να το αποδεικνύουμε μονίμως» δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την τελετή παράδοσης των νέων οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέχει στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όλα τα τεχνολογικά και εξοπλιστικά μέσα, ώστε να μπορούν να επιτελούν το καθήκον τους με ασφάλεια, επαγγελματισμό και πατριωτισμό. «Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι εκεί, σε κάθε σημείο της χώρας, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε ακριτικό νησί. Η Πολιτεία οφείλει να τους στηρίζει, με σύγχρονα εργαλεία και υποδομές» υπογράμμισε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράδοση 51 νέων οχημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος. Η προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη “Προμήθεια 215 χερσαίων μέσων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα” (ΕΣΠΑ 2021–2027).

Η σύμβαση για την προμήθεια των οχημάτων, αξίας σχεδόν 2 εκατ. ευρώ (1.996.587), είχε προθεσμία ολοκλήρωσης 14 μηνών, όμως τα οχήματα παραδόθηκαν οκτώ μήνες νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση.

Τα νέα οχήματα θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια, την αστυνόμευση, καθώς και τον έλεγχο και την εποπτεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τεχνικών σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση έξι ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, με υποχρέωση του προμηθευτή να καλύπτει τη συντήρηση και το service σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις τεχνολογικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης του Λιμενικού Σώματος, περιλαμβανομένης της προμήθειας μη επανδρωμένων σκαφών, της αναβάθμισης του θαλάμου επιχειρήσεων και της ενίσχυσης των λιμεναρχείων με νέα μέσα. «Με σχέδιο, ταχύτητα και διαφάνεια, χτίζουμε ένα Λιμενικό Σώμα σύγχρονο, ικανό και παντού παρόν – στην υπηρεσία της ασφάλειας, της νησιωτικότητας και της εθνικής κυριαρχίας» κατέληξε ο Υπουργός.

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος, σημειώνοντας πως με την παραλαβή των νέων οχημάτων ενισχύεται περαιτέρω η συνεχής προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων που διαθέτει το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. «Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διατίθενται άμεσα σε περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης ενέργειας. Αυτά τα οχήματα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την εκπλήρωση ενός απαιτητικού και πολύπλοκου έργου που έχει ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από την ελληνική πολιτεία. Τα στελέχη μας καθημερινά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, ανταποκρινόμενα με αφοσίωση στις σύγχρονες προκλήσεις, προς όφελος της χώρας και πάντα πιστοί στο καθήκον τους».