«Μαζική επίθεση» της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας - 2 νεκροί στο Κίεβο

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την κήρυξη συναγερμού ουσιαστικά σε όλη την επικράτεια για αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. «Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

Δύο νεκροί, 6 τραυματίες μέχρι στιγμής στα πλήγματα της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν σε πλήγματα εναντίον εννιαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε 22ώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Πετσέρσκι, κατά την ίδια πηγή.

Τρεις οι νεκροί σε επιδρομή της Ουκρανίας στην πόλη Ταγκανρόγκ της Ρωσίας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε επιδρομή της Ουκρανίας σε πόλη της περιφέρειας Ρoστόφ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω Telegram. Στόχος ήταν η πόλη Ταγκανρόγκ, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα και σημαντική βάση της πολεμικής αεροπορίας, και τα περίχωρά της, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα, η δήμαρχος Σβετλάνα Καμπούλοβα έκανε λόγο για έναν νεκρό στη «μαζική» επίθεση.

Νοτιοδυτική περιφέρεια της Ρωσίας στόχος «μαζικής» επιδρομής της Ουκρανίας

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασνοντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Η Ρωσία λέει πως αναχαίτισε 249 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 249 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον ρωσικό εναέριο χώρο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα μέσω Telegram.

Τα περισσότερα --τα 116-- αναχαιτίστηκαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, 76 στην περιφέρεια Κρασναντάρ, 23 στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και 16 στην περιφέρεια Ραστόφ, μεταξύ άλλων, διευκρίνισε το υπουργείο.