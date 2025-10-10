Μαθήματα Ισπανικών για ενήλικες: ισχυρή ζήτηση για το νέο κύκλο μαθημάτων Οκτωβρίου με πάροχο τα Πιστοποιημένα Κέντρα Ευρωδιάσταση

Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζουν και τον Οκτώβριο τα μαθήματα Ισπανικών για ενήλικες που παρέχονται από την Ευρωδιάσταση, τα Πιστοποιημένα Φροντιστήρια Ισπανικών για ενήλικες που ειδικεύονται στα ταχύρυθμα μαθήματα Ισπανικών.

Τα εντατικά μαθήματα Ισπανικών για ενήλικες που παρέχει η Ευρωδιάσταση οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου ισπανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (DELE B2 και ΚΠΓ Β2) σε 8 μήνες. To DELE B2 και το Κρατικό Πτυχίο Ισπανικών B2 είναι δύο άριστες επιλογές για κάθε ενήλικο που ενδιαφέρεται για απόκτηση πιστοποίησης στα Ισπανικά. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Β2, υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για συμμετοχή στις εξετάσεις του DELE C2 και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ισπανικών επιπέδου Γ (Γ1/Γ2) σε 8 μήνες.

Τα προγράμματα Ισπανικών που παρέχει η Ευρωδιάσταση αποτελούν προϊόν 28ετους εμπειρίας και εξέλιξης και είναι στοχευμένα στη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας και στην ταχύρυθμη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ και DELE.

Η Ευρωδιάσταση είναι το Πιστοποιημένο Φροντιστήριο Ισπανικών που πρώτο στην Ελλάδα υλοποίησε και εξέλιξε προγράμματα εκμάθησης Ισπανικών με στόχευση στη γρήγορη απόκτηση πιστοποίησης. Μέχρι και σήμερα, διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα αυτό.

Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση διακρίνονται - μεταξύ άλλων - και για τον ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΑΡΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ που περιλαμβάνουν (25% - 50% επιπλέον από την πλειοψηφία “παρόμοιων” προγραμμάτων), στοιχείο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση καλύπτονται από Γραπτές Εγγυήσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από ένα εξαιρετικό team πιστοποιημένων καθηγητριών και καθηγητών Ισπανικών, με εκτεταμένη εμπειρία στη διδασκαλία Ισπανικών σε ενήλικες. Το γεγονός ότι τα μαθήματα διεξάγονται σε τμήματα, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους πολύ χαμηλό κόστος (εξοικονόμηση 80% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα).

Τα μαθήματα παρέχονται εξ αποστάσεως (online), δια ζώσης ή με τη μορφή υβριδικών μαθημάτων (blended learning). Τα online μαθήματα παρέχονται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με τη μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης (ή συνδυαστικά). Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Πάνω από 4.000 ενήλικες πέτυχαν στις εξετάσεις Ισπανικών επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 παρακολουθώντας την αντίστοιχη προετοιμασία στην Ευρωδιάσταση. Testimonials ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ σπουδαστών μπορείτε να δείτε εδώ.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωδιάσταση στα τηλέφωνα: 2109620043 210 33.01.300, 210 41.000.34, 210 38.44.888, 210330.111.0 , 210 41.000.85.

Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν μία Φόρμα Επικοινωνίας