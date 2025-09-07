PoliceNET of Greece logo
Μαθήματα αγγλικών με ειδική έκπτωση για τους αναγνώστες του Policenet.gr

18:45 | 07/09/2025

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ Policenet.gr και τα μέλη της οικογένειας τους με έκπτωση 70% από το mlc

Δείτε τρία εξαιρετικά πακέτα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

 

Προσφορά 4 μήνες μαθήματα διαδικτυακα και δωρεάν πλατφόρμα με όλο το υλικό 295€ όλα 

Για τα Proficiency Michigan, Cambridge, NOCN, LRN

Νέες ενάρξεις κάθε εβδομάδα τον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο

Εξετάσεις Δεκέμβριο ή Ιανουάριο 

Εκπτωση 65%

 

Για τα Lower Michigan, Cambridge, NOCN, LRN 

Νέες ενάρξεις κάθε εβδομάδα τον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο

Εξετάσεις Δεκέμβριο ή Ιανουάριο 

Εκπτωση 65%

 

Προσφορά μαθήματα αγγλικών για επικοινωνία 6 μήνες διαδικτυακά μαθήματα και όλο το υλικό 295€ όλα 

Nέες ενάρξεις κάθε εβδομάδα τον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο

Εκπτωση 70%

