Μάθε Ιταλικά με την Easy Education: Ευέλικτα Τμήματα για Όλους

Ταχύρρυθμα τμήματα Ιταλικών εφήβων και ενηλίκων

Η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας αποκτά πλέον μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική μορφή μέσα από τα νέα ταχύρρυθμα προγράμματα της Easy Education. Είτε προτιμάτε τη φυσική παρουσία στην αίθουσα είτε την άνεση του σπιτιού σας, τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης και online, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και πρόγραμμα.

Έναρξη και διάρκεια

Τα νέα τμήματα ξεκινούν 8 Ιανουαρίου και έχουν συνολική διάρκεια 8 μηνών, προσφέροντας συστηματική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να μάθουν ή να εξελίξουν τα Ιταλικά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 17:30–19:00, σε μικρά, προσεκτικά διαμορφωμένα τμήματα που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή και την εξατομικευμένη υποστήριξη.



Μάθετε περισσότερα και κάνετε την αίτηση σας εδώ

Σε ποιους απευθύνονται

Τα ταχύρρυθμα τμήματα είναι ιδανικά για:

Ενήλικες που επιθυμούν γρήγορη πρόοδο

Εφήβους που χρειάζονται οργανωμένη και εντατική προετοιμασία

Όσους στοχεύουν σε μελλοντική πιστοποίηση

Σπουδαστές, επαγγελματίες και όσους αγαπούν την ιταλική γλώσσα και κουλτούρα

Τρόπος διεξαγωγής

Δια ζώσης : Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Easy Education, με άμεση αλληλεπίδραση και υποστήριξη.

Online: Ζωντανά μαθήματα από υπολογιστή, tablet ή κινητό, για όσους χρειάζονται ευελιξία.

Και στις δύο περιπτώσεις, το μάθημα ακολουθεί την ίδια ποιοτική δομή και εκπαιδευτική προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Κόστος εγγραφής

Η εγγραφή πραγματοποιείται με μόλις 60€, καθιστώντας το πρόγραμμα προσιτό και προσβάσιμο σε όλους.



Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Επικοινωνία

Βέροια: Εληάς 1, Όροφος 1ος, Κεντρικής 5, Όροφος 1ος

Τηλ: 23111 10186, 23310 70102, 210 300 3913

www.easy-education.gr

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00