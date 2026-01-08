Ματ Ντέιμον: Η σκληρή προετοιμασία για το ρόλο του Οδυσσέα

Στη σημαντική απώλεια βάρους, για τις ανάγκες του ρόλου του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια», αναφέρθηκε ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon).

Καλεσμένος στο επεισόδιο της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου του δημοφιλούς podcast «New Heights», με οικοδεσπότες τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι (Jason & Travis Kelce) ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να φτάσει στο χαμηλότερο βάρος του από την εποχή του λυκείου για να υποδυθεί τον Οδυσσέα στην επική ταινία.

Διαβάστε επίσης

Όταν ο Τζέισον Κέλσι του είπε πως είχε δει φωτογραφίες του από τα γυρίσματα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να δείχνει «ιδιαίτερα γυμνασμένος», ο Ματ Ντέιμον του απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχασα πολύ βάρος. [Ο Κρίστοφερ Νόλαν] ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».

Και εξήγησε: «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, κυρίως λόγω μιας άλλης εξέτασης που έκανα με τον γιατρό μου. Συνήθως το βάρος μου κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλά αλλά σε όλη την ταινία ήμουν 75. Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια εξαιρετικά αυστηρή δίαιτα».

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός διευκρίνισε πως παραμένει πιστός στη διατροφή χωρίς γλουτένη, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

«Πλέον καταναλώνω αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. Έχω βρει μέχρι και μπύρα χωρίς γλουτένη», ανέφερε με χιούμορ.

«Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι», σημείωσε.

Στην ερώτηση του Τράβις Κέλσι αν χρειάστηκε να αναζητήσει νέο συνεργάτη για την προετοιμασία, ο διάσημος ηθοποιός απάντησε πως εμπιστεύτηκε έναν γυμναστή με υψηλή εξειδίκευση, ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε απαίτηση.

«Το παν είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέτεις εξαρχής», πρόσθεσε ο σταρ, παραλληλίζοντας τη διαδικασία με την προετοιμασία των δύο αδελφών για τη σεζόν στο NFL.

«Όταν προετοιμάζομαι για τέτοιους ρόλους, όπως στην “Οδύσσεια” ή στις ταινίες “Jason Bourne”, αισθάνομαι πως περνώ κάτι αντίστοιχο με τη δική σας αγωνιστική περίοδο. Γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, μέρος της δουλειάς σου. Μπαίνεις σε μια αυστηρή ρουτίνα και χτίζεις όλο το πρόγραμμά σου γύρω από αυτό. Αυτή είναι η σωματική πλευρά της προετοιμασίας», κατέληξε.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το People.

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ