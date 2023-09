Μαρία Σάκκαρη: Τα χρήματα που θα πάρει από την πορεία της στο Μεξικό

Σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων μηνών, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 6-3, 6-0 της 29χρονης Γαλλίδας Καρολίν Γκαρσία (Νο.11) σε μόλις 71 λεπτά και θα διεκδικήσει τα ξημερώματα της Κυριακής (24/9, 03:00) τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, ως φιναλίστ της διοργάνωσης έχει εξασφαλίσει το ποσό των 252.925 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο, τότε θα φύγει από το Μεξικό με 425.821 ευρώ στον λογαριασμό της.

Συνολικά στην καριέρα της η Σάκκαρη έχει συγκεντρώσει χρηματικά έπαθλα ύψους 9.206.594 ευρώ, ενώ φέτος έχει εισπράξει 1.648.631 ευρώ μέχρι τώρα.

Παράλληλα, ανεξάρτητα από την κατάληξη του τελικού θα σημειώσει άνοδο τριών θέσεων την ερχόμενη Δευτέρα (25/9) και θα βρεθεί στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Ένιωθα πως αυτό είναι το μέρος που θα με βοηθήσει να ξεπεράσω κάποια εμπόδια και κάποια δύσκολα συναισθήματα. Δεν ήθελα να γυρίσω στο US Open, γιατί αυτό ανήκει στο παρελθόν, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στον τελικό και θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος του τουρνουά. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο για φέτος» είπε μετά το τέλος του αγώνα η Μαρία Σάκκαρη και πρόσθεσε:

«Το προηγούμενο παιχνίδι μας (με την Γκαρσία) ήταν από τα δυσκολότερα που έχω παίξει στην καριέρα μου. Στόχος μου σήμερα ήταν να χαμογελάω, να το απολαύσω, να βγω έξω και να το διασκεδάσω. Είναι κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και αρκετό καιρό. Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου ότι αν δεν μπορέσω να το νιώσω εδώ, τότε πού;

Έχω ακόμα ένα ματς και θα έχω τον ίδιο στόχο. Να βγω έξω με χαμόγελο και να απολαύσω την τελευταία μου μέρα για φέτος στη Γουαδαλαχάρα».

Maria Sakkari gives a beautiful speech to the fans in Guadalajara:

